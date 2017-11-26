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12:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области прохожий ранил ножом двух полицейских

Все случилось утром в воскресенье в городе Котельниково Волгоградской области.

Участковый и сотрудник ДПС направлялись на работу. Оба были одеты в форму. 21-летний парень набросился на них неожиданно — никаких провокаций со стороны полицейских, никаких предупреждений со стороны уроженца Чеченской республики.

Прохожий воткнул нож под лопатку участкового. Во время нападения он кричал, что «полицейские убивают его сородичей». Затем бросился на гаишника, которого ударил в горло. После этого преступник попытался убежать, но полицейские направили на него оружие. В ответ он снова бросился на раненых силовиков, тогда в него выстрелили на поражение.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, раненых сотрудников отвезли в больницу. Туда же под охраной доставили и нападавшего с огнестрельным ранением. Сейчас СУ СК по Волгоградской области проводит процессуальнуровю проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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