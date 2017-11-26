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12:05 (мск), источник: Клопс.ru

Очевидцы: ул. Железнодорожную затопило сточными водами

Вечером в субботу, 25 ноября, ул. Железнодорожную затопило канализационными водами. Об этом сообщили очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Горожане сообщили, что улицу перекрыли. На месте аварии работали сотрудники коммунальных служб.

«Ул. Железнодорожная в Калининграде тонет в отходах жизнедеятельности человека. Прорвало канализацию. Глубоко. Легко словить гидроудар. Неприятно пахнет», — сообщается в сообществе.

Утром, 26 ноября, очевидцы сообщили, что из-за коммунальной аварии оказалась повреждена значительная часть дорожного полотна.

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