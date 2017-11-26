«Ваш сын устроил ДТП»: Воронежская пенсионерка перевела 260 тысяч рублей мошенникам
Злоумышленников теперь ищет полиция.
Злоумышленников теперь ищет полиция.
Вчера в Нововоронеже в отдел полиции с заявлением обратилась 66-летняя горожанка. По её словам, около девяти часов вечера на могильник позвонил мужчина. Он сообщил, что её сын якобы сбил человека — задержан и сейчас в отделе полиции. Но, говорит, со следователем можно за 260 тысяч рублей договориться — и не возбуждать уголовное дело.
«Для этого необходимо было перечислить сумму на номер счета, который он сообщит», — отметили в МВД.
Пенсионерка сняла 260 тысяч и через банкомат перевела деньги на счет злоумышленника. Уже позднее ей удалось связаться с сыном. Оказалось, что ни в какое ДТП он не попадал, все это время был на работе. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновному грозит 6 лет тюрьмы.