«Ваш сын устроил ДТП»: Воронежская пенсионерка перевела 260 тысяч рублей мошенникам

Источник: Новости Воронежа

Вчера в Нововоронеже в отдел полиции с заявлением обратилась 66-летняя горожанка. По её словам, около девяти часов вечера на могильник позвонил мужчина. Он сообщил, что её сын якобы сбил человека — задержан и сейчас в отделе полиции. Но, говорит, со следователем можно за 260 тысяч рублей договориться — и не возбуждать уголовное дело.

«Для этого необходимо было перечислить сумму на номер счета, который он сообщит», — отметили в МВД.