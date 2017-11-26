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13:43 (мск), источник: Om1.ru

Энергетики назвали причину аварии, оставившей без света половину Омска

Авария произошла на подстанции «Октябрьская».

Компания «Омскэнерго» прокомментировала утренний сбой, из-за которого без электричества остались жители трех округов. Причины связаны с технологическим нарушением на подстанции «Октябрьская».

Энергетики сообщают, что к 8:30 восстановили электроснабжение в Ленинском, Центральном и Октябрьском округах, а также на предприятиях юго-восточного промышленного узла.

— 26 ноября в 7.20 произошло технологическое нарушение на подстанции «Октябрьская». Персонал «Омскэнерго» совместно с сотрудниками АО «Омскэлектро» немедленно приступил к организации восстановления электроснабжения по резервным схемам, — сообщили в пресс-службе «МРСК Сибири — Омскэнерго».

В компании отмечают, что энергетики сработали максимально оперативно. В 8:15 был дан свет на промпредприятиях и в большинстве жилых домов, к 8:29 снабжение полностью восстановили.

Сейчас продолжаются восстановительные работы на подстанции «Октябрьская», в которых задействованы 4 бригады: более 20 человек и 5 единиц техники.

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