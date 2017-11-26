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12:02 (мск), источник: Publika.md

Пожар в многоэтажке в Бельцах: 40 семей были срочно эвакуированы

Более 40 семей в Бельцах были срочно эвакуированы из многоэтажки. В электрораспределительном щитке произошло короткое замыкание и начался пожар.

Источник: Publika.md


«Почувствовала, что в доме что-то горит. Открыла дверь в подъезд и увидела дым. Собрала детей, выбежала на улицу и начала кричать. Позвонила в пожарную службу».

«Когда мы прибыли на место, обнаружили, что в доме горят электрощитки с первого по пятый этаж. Одного человека эвакуировали при помощи лестницы с пятого этажа, потом вывели из квартир еще семь человек, в том числе одного ребенка», — сказал спасатель Ион Балыч.

В результате пожара никто не пострадал.

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