Пожар в многоэтажке в Бельцах: 40 семей были срочно эвакуированы
Более 40 семей в Бельцах были срочно эвакуированы из многоэтажки. В электрораспределительном щитке произошло короткое замыкание и начался пожар.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Более 40 семей в Бельцах были срочно эвакуированы из многоэтажки. В электрораспределительном щитке произошло короткое замыкание и начался пожар.
«Почувствовала, что в доме
«Когда мы прибыли на место, обнаружили, что в доме горят электрощитки с первого по пятый этаж. Одного человека эвакуировали при помощи лестницы с пятого этажа, потом вывели из квартир еще семь человек, в том числе одного ребенка», — сказал спасатель Ион Балыч.
В результате пожара никто не пострадал.