Пожар в многоэтажке в Бельцах: 40 семей были срочно эвакуированы



«Почувствовала, что в доме что-то горит. Открыла дверь в подъезд и увидела дым. Собрала детей, выбежала на улицу и начала кричать. Позвонила в пожарную службу».



«Когда мы прибыли на место, обнаружили, что в доме горят электрощитки с первого по пятый этаж. Одного человека эвакуировали при помощи лестницы с пятого этажа, потом вывели из квартир еще семь человек, в том числе одного ребенка», — сказал спасатель Ион Балыч.



В результате пожара никто не пострадал.