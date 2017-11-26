В Сочи пьяный водитель влетел в многоэтажку

Мужчина, находившийся за рулем, был очень пьян, но не получил травм в аварии.

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В краевом УГИБДД сообщают, что в регионе ежедневно задерживают несколько десятков нетрезвых водителей.

— Вы можете предотвратить трагедию просто не дав нетрезвому водителю сесть за руль, а если вам это не под силу, вы можете сообщить в правоохранительные органы, — сообщают в Госавтоинспекции.

Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под действием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезном или утомленном состоянии.