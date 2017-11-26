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12:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи пьяный водитель влетел в многоэтажку

Необычное ДТП случилось в субботу в Сочи. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель иномарки вылетел с дороги на улице Альпийской и врезался в многоэтажный дом, застряв в кустах.

Мужчина, находившийся за рулем, был очень пьян, но не получил травм в аварии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В краевом УГИБДД сообщают, что в регионе ежедневно задерживают несколько десятков нетрезвых водителей.

— Вы можете предотвратить трагедию просто не дав нетрезвому водителю сесть за руль, а если вам это не под силу, вы можете сообщить в правоохранительные органы, — сообщают в Госавтоинспекции.

Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под действием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезном или утомленном состоянии.

Кроме того, установлена административная и уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения.

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