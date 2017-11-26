В Новосибирской области мужчина выпал из окна третьего этажа и погиб
По предварительной информации, умерший беспробудно пил целый месяц.
По предварительной информации, умерший беспробудно пил целый месяц.
Трагедия разыгралась сегодня, 26 ноября, в Бердске, на улице Карла Маркса. Житель трехэтажного жилого дома выпал из окна и погиб на месте. Как удалось выяснить «Комсомолке», мужчине было 58 лет. Как рассказали в
— По этому факту проводится проверка, — сообщили «Комсомолке» в
Между тем, поговаривают, что погибший в последний месяц беспробудно пил. А жена заперла его в квартире, чтобы он не побежал за новой порцией алкоголя. И тогда мужчина решил рискнуть и вышел в окно.