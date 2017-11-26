Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Чем опасны йогурты
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Пилоту самолета с 144 пассажирами стало плохо в небе
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Подписчики в восторге от снимка Лопыревой в бюстгальтере - СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
Валерия выбрала яркий образ для вечеринки в стиле 90-х
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мужчина выпал из окна третьего этажа и погиб

По предварительной информации, умерший беспробудно пил целый месяц.

Трагедия разыгралась сегодня, 26 ноября, в Бердске, на улице Карла Маркса. Житель трехэтажного жилого дома выпал из окна и погиб на месте. Как удалось выяснить «Комсомолке», мужчине было 58 лет. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, трагический инцидент произошел в доме № 13 на улице Карла Маркса в Бердске. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

— По этому факту проводится проверка, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. По предварительной информации, это был несчастный случай.

Между тем, поговаривают, что погибший в последний месяц беспробудно пил. А жена заперла его в квартире, чтобы он не побежал за новой порцией алкоголя. И тогда мужчина решил рискнуть и вышел в окно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Ты – не мужик!» Ирина Салтыкова раскрыла интимные тайны бывшего мужа
На Сахалине полицейского спустя 7 лет осудили за пытки над подростком
Два моряка покинули аргентинскую подлодку перед исчезновением
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Родченков намерен доказать факт допинга в российском футболе
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
CNN: Госдеп не отправит дипломатов в Индию из-за Иванки Трамп
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
В китайском городе Нинбо произошел взрыв, есть погибшие
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь