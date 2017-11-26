В Новосибирской области мужчина выпал из окна третьего этажа и погиб

Трагедия разыгралась сегодня, 26 ноября, в Бердске, на улице Карла Маркса. Житель трехэтажного жилого дома выпал из окна и погиб на месте. Как удалось выяснить «Комсомолке», мужчине было 58 лет. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, трагический инцидент произошел в доме № 13 на улице Карла Маркса в Бердске. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

— По этому факту проводится проверка, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. По предварительной информации, это был несчастный случай.