В Перми ранним утром сгорели четыре дачных дома

В Перми в микрорайоне Лёвшино сгорело четыре дачных дома. Пожар произошёл ранним утром на улице Делегатской.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании дачных домов поступило 26 ноября в 5.37. В 5.57 огнеборцы сумели локализовать пожар, а спустя десять минуть полностью его потушили.