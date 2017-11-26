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13:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми ранним утром сгорели четыре дачных дома

Причины пожара устанавливаются.

В Перми в микрорайоне Лёвшино сгорело четыре дачных дома. Пожар произошёл ранним утром на улице Делегатской.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании дачных домов поступило 26 ноября в 5.37. В 5.57 огнеборцы сумели локализовать пожар, а спустя десять минуть полностью его потушили.

На место ЧП также выезжали сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Сейчас устанавливают причины пожара и нанесённый им ущерб.

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