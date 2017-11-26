В МЧС рассказали подробности пожара на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине

Источник: БЕЛТА

Спасателям Жлобинского районного подразделения 25 ноября в 16.31 поступило сообщение о пожаре в сталепроволочном цеху № 1 ОАО «Белорусский металлургический завод» — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» по ул. Промышленная.

К месту вызова было направлено 15 единиц техники. Прибывшими через две минуты первыми подразделениями МЧС было установлено, что происходит горение внутри сталепроволочного цеха № 1. Площадь пожара в цеху составила 200 кв.м. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

В результате пожара повреждено технологическое оборудование по производству бронзированной проволоки, стеновые сэндвич-панели на площади около 200 кв.м, кровельные сэндвич-панели на площади около 150 кв.м, закопчены помещения цеха. Технологический процесс на термо-травильно-гальваническом участке остановлен.