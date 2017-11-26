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13:32 (мск), источник: Sputnik.by

Пьяная женщина выбросила собаку с 8 этажа в Витебске на глазах у дочки

Правоохранители проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Нетрезвая витебчанка выбросила собаку из окна, потому что животное справило нужду в квартире, сообщили в воскресенье в УВД Витебского облисполкома.

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Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье на улице Чкалова областного центра. Сообщение о том, что женщина в состоянии алкогольного опьянения на глазах у своей дочери выбросила собаку с восьмого этажа, поступило в дежурную службу Первомайского РОВД Витебска в 00:30 26 ноября, сообщает пресс-служба УВД.

Прибывшая на место милиция нашла лежащую на земле собаку с признаками падения с большой высоты. Соседи рассказали, что домашнее животное появилась в семье летом текущего года. А в ночь с субботы на воскресенье 35-летняя хозяйка была пьяна.

Женщина разозлилась на собаку, потому что она справила нужду прямо в квартире, и решила выбросить питомца на улицу. Соседи слышали, как 11-летняя дочка умоляла мать не бросать собаку и громко кричала.

Правоохранители проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. Материалы направлены в городской отдел Следственного комитета, действиям витебчанки дадут правовую оценку. Учтется и тот факт, что все происходило на глазах у 11-летнего ребенка, эту информацию направят в соответствующие органы профилактики.

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