В Ташкенте разоблачили женщину-экстремистку
Молодая женщина вербовала в столице людей для участия в террористической деятельности.
Молодая женщина вербовала в столице людей для участия в террористической деятельности.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Шайхантохурском районе столицы женщину, разыскиваемую за хранение и распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные ГУВД Ташкента.
Ею оказалась гражданка Узакова Умида Абдурахмановна, 1988 года рождения. Она обвиняется в распространении
По отношению к гражданке Узаковой возбуждено уголовное дело по 244 ст. ч.2 УК Узбекистана.
Подозреваемая взята под стражу. На данный момент ведутся следственные мероприятия.
Напомним, Узбекистан впервые в своей истории планирует принять отдельный закон, посвященный борьбе с экстремизмом. В документе будут уточнены определения «экстремизма», «экстремистской деятельности» и «экстремистских организаций», так как, по словам спецдокладчика ООН, нынешнее законодательство республики недостаточно четко формулирует эти понятия.