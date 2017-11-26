В Ташкенте разоблачили женщину-экстремистку

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Шайхантохурском районе столицы женщину, разыскиваемую за хранение и распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные ГУВД Ташкента.

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Ею оказалась гражданка Узакова Умида Абдурахмановна, 1988 года рождения. Она обвиняется в распространении религиозно-экстремистских идей, а также в вербовке людей.

По отношению к гражданке Узаковой возбуждено уголовное дело по 244 ст. ч.2 УК Узбекистана.

Подозреваемая взята под стражу. На данный момент ведутся следственные мероприятия.