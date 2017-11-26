Во Флорештском районе столкнулись два автомобиля: двое погибших, трое в тяжелом состоянии

Погибшим в результате аварии было 22 и 23 года. Еще трое находившихся в обоих авто находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция пока не может установить обстоятельства трагедии, так как никто из выживших не в состоянии разговаривать, а свидетелей пока не нашли.