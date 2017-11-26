Во Флорештском районе столкнулись два автомобиля: двое погибших, трое в тяжелом состоянии
Серьезная авария произошла вблизи села Варваровка Флорешсткого района. Столкнулись два автомобиля, водитель одной из машин и пассажир другой — погибли.
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Серьезная авария произошла вблизи села Варваровка Флорешсткого района. Столкнулись два автомобиля, водитель одной из машин и пассажир другой — погибли.
Погибшим в результате аварии было 22 и 23 года. Еще трое находившихся в обоих авто находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Полиция пока не может установить обстоятельства трагедии, так как никто из выживших не в состоянии разговаривать, а свидетелей пока не нашли.