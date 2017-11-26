Оскорбленный рабочий заколол начальника в селе близ Жанаозена
Мужчина в ответ на оскорбления начальника несколько раз ударил его ножом в область сердца.
Мужчина в ответ на оскорбления начальника несколько раз ударил его ножом в область сердца.
АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. Гражданин Узбекистана убил своего начальника на сельскохозяйственном поле около Жанаозена, пишет региональное издание «Лада».
По материалам дела, на сельскохозяйственном поле в селе Кызылсай бригадир попросил своего подчиненного выполнить работу. Тот отказался. Бригадир начал оскорблять рабочего и наносить удары ногой.
Уже после того как рабочий отправился на ночлег в вагончик, бригадир пришел к нему и снова начал оскорблять мужчину. Завязалась ссора. Подчиненный взял в руки нож и нанес несколько ударов бригадиру в сердце. От полученных травм тот скончался на месте.
Приговором суда гражданина Узбекистана признали виновным в убийстве своего соотечественника. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.