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14:30 (мск), источник: Sputniknews.kz

Оскорбленный рабочий заколол начальника в селе близ Жанаозена

Мужчина в ответ на оскорбления начальника несколько раз ударил его ножом в область сердца.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 ноя — Sputnik. Гражданин Узбекистана убил своего начальника на сельскохозяйственном поле около Жанаозена, пишет региональное издание «Лада».

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По материалам дела, на сельскохозяйственном поле в селе Кызылсай бригадир попросил своего подчиненного выполнить работу. Тот отказался. Бригадир начал оскорблять рабочего и наносить удары ногой.

Уже после того как рабочий отправился на ночлег в вагончик, бригадир пришел к нему и снова начал оскорблять мужчину. Завязалась ссора. Подчиненный взял в руки нож и нанес несколько ударов бригадиру в сердце. От полученных травм тот скончался на месте.

Приговором суда гражданина Узбекистана признали виновным в убийстве своего соотечественника. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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 Оскорбленный рабочий заколол начальника в селе близ Жанаозена
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