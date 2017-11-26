Оскорбленный рабочий заколол начальника в селе близ Жанаозена

По материалам дела, на сельскохозяйственном поле в селе Кызылсай бригадир попросил своего подчиненного выполнить работу. Тот отказался. Бригадир начал оскорблять рабочего и наносить удары ногой.

Уже после того как рабочий отправился на ночлег в вагончик, бригадир пришел к нему и снова начал оскорблять мужчину. Завязалась ссора. Подчиненный взял в руки нож и нанес несколько ударов бригадиру в сердце. От полученных травм тот скончался на месте.