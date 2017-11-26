Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Чем опасны йогурты
Школьников госпитализировали из-за мобильного приложения
В России могут ввести налог на смерть
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
Клоги способны «убить» ваши ноги
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Преступник, поющий хиты Королевой, признался в убийстве пермяка

Убийца и грабитель скрывался среди пастухов Чабанской стоянки в Бурятии, но выдал себя тем, что напевал одну и ту же песню, популярную в 90-е годы.

— В полицию о появлении подозрительного мужчины среди пастухов сообщили очевидцы. Они вспомнили, что в сети Интернет правоохранительными органами была размещена информация о розыске подозреваемого в совершении серии грабежей и разбоев, который во время нападений на граждан напевал одну из популярных эстрадных песен. Новый работник, прибывший на стоянку в середине ноября, по приметам был похож на разыскиваемого, а также часто пел ту же песню, — рассказала Ирина Волк.

Благодаря бдительности граждан, подозреваемого, которого несколько недель искали в Пермском крае и по всей стране, удалось задержать на одной из чабанских стоянок в Кижингинском районе Бурятии.

Ранее «Комсомольская правда» уже писала, что подозреваемый в серии нападений на молодых женщин и убийстве молодого пермяка Александр Третьяков прибыл в Пермь всего несколько месяцев назад. Сам он — уроженец Бурятии, несколько месяцев назад освободился из колонии, где отбывал срок за тяжкое преступление.

Отличительной особенностью всех злодеяний 29-летнего преступника было то, что он легко входил в доверие к своим жертвам. Мужчина отличается музыкальным талантом — может петь фальцетом. В его репертуаре — популярные в конце 90-х хиты Наташи Королевой. Он даже носил с собой микрофон.

Александр говорил своим будущим жертвам, что он из шоу-бизнеса. Те с легкостью приглашали нового знакомого в гости. Оказавшись в квартире жертвы, преступник набрасывался на них, избивал, а затем уходил, прихватив с собой ценные вещи и деньги. Одного из потерпевших он избил до смерти.

— Во второй половине октября в одной из квартир в центре Перми мы обнаружили труп мужчины, уже при внешнем осмотре были видны следы насильственной смерти, — сообщил «КП» заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Андрей Безматерных. — Установлено, что к убийству с высокой долей вероятности может быть причастен особо опасный преступник, который подозревается в совершении ряда других преступлений на территории Перми и Пермского края.

Приметы Александра Третьякова и записи с камер наружного наблюдения, на которых можно разглядеть его лицо, были опубликованы в СМИ. Благодаря этому преступника и удалось задержать.

Сейчас Александр находится в следственном изоляторе в Улан-Уде.

— Он признался в убийстве пермяка и других преступлениях, — рассказал Андрей Безматерных. — Он также изъявил желание сотрудничать со следствием. В ближайшее время его доставят в Пермь для дальнейших следственных действий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Появилось видео нападения мужчины с ножом на полицейских в Дагестане
В ночном клубе на Тенерифе обрушился пол: пострадали более 20 человек
Родченков обвиняет российских футболистов в применении допинга
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Эксперты назвали страны с самыми опасными преступными кланами
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
CNN: Иванка Трамп поссорила Госдепартамент и Белый дом
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
Биологи исследовали новый вид птиц
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь