Преступник, поющий хиты Королевой, признался в убийстве пермяка
Убийца и грабитель скрывался среди пастухов Чабанской стоянки в Бурятии, но выдал себя тем, что напевал одну и ту же песню, популярную в 90-е годы.
Убийца и грабитель скрывался среди пастухов Чабанской стоянки в Бурятии, но выдал себя тем, что напевал одну и ту же песню, популярную в 90-е годы.
— В полицию о появлении подозрительного мужчины среди пастухов сообщили очевидцы. Они вспомнили, что в сети Интернет правоохранительными органами была размещена информация о розыске подозреваемого в совершении серии грабежей и разбоев, который во время нападений на граждан напевал одну из популярных эстрадных песен. Новый работник, прибывший на стоянку в середине ноября, по приметам был похож на разыскиваемого, а также часто пел ту же песню, — рассказала Ирина Волк.
Благодаря бдительности граждан, подозреваемого, которого несколько недель искали в Пермском крае и по всей стране, удалось задержать на одной из чабанских стоянок в Кижингинском районе Бурятии.
Ранее «Комсомольская правда» уже писала, что подозреваемый в серии нападений на молодых женщин и убийстве молодого пермяка Александр Третьяков прибыл в Пермь всего несколько месяцев назад. Сам он — уроженец Бурятии, несколько месяцев назад освободился из колонии, где отбывал срок за тяжкое преступление.
Отличительной особенностью всех злодеяний 29-летнего преступника было то, что он легко входил в доверие к своим жертвам. Мужчина отличается музыкальным талантом — может петь фальцетом. В его репертуаре — популярные в конце 90-х хиты Наташи Королевой. Он даже носил с собой микрофон.
Александр говорил своим будущим жертвам, что он из
— Во второй половине октября в одной из квартир в центре Перми мы обнаружили труп мужчины, уже при внешнем осмотре были видны следы насильственной смерти, — сообщил «КП» заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Андрей Безматерных. — Установлено, что к убийству с высокой долей вероятности может быть причастен особо опасный преступник, который подозревается в совершении ряда других преступлений на территории Перми и Пермского края.
Приметы Александра Третьякова и записи с камер наружного наблюдения, на которых можно разглядеть его лицо, были опубликованы в СМИ. Благодаря этому преступника и удалось задержать.
Сейчас Александр находится в следственном изоляторе в
— Он признался в убийстве пермяка и других преступлениях, — рассказал Андрей Безматерных. — Он также изъявил желание сотрудничать со следствием. В ближайшее время его доставят в Пермь для дальнейших следственных действий.