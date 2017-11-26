Преступник, поющий хиты Королевой, признался в убийстве пермяка

— В полицию о появлении подозрительного мужчины среди пастухов сообщили очевидцы. Они вспомнили, что в сети Интернет правоохранительными органами была размещена информация о розыске подозреваемого в совершении серии грабежей и разбоев, который во время нападений на граждан напевал одну из популярных эстрадных песен. Новый работник, прибывший на стоянку в середине ноября, по приметам был похож на разыскиваемого, а также часто пел ту же песню, — рассказала Ирина Волк.

Благодаря бдительности граждан, подозреваемого, которого несколько недель искали в Пермском крае и по всей стране, удалось задержать на одной из чабанских стоянок в Кижингинском районе Бурятии.

Ранее «Комсомольская правда» уже писала, что подозреваемый в серии нападений на молодых женщин и убийстве молодого пермяка Александр Третьяков прибыл в Пермь всего несколько месяцев назад. Сам он — уроженец Бурятии, несколько месяцев назад освободился из колонии, где отбывал срок за тяжкое преступление.

Отличительной особенностью всех злодеяний 29-летнего преступника было то, что он легко входил в доверие к своим жертвам. Мужчина отличается музыкальным талантом — может петь фальцетом. В его репертуаре — популярные в конце 90-х хиты Наташи Королевой. Он даже носил с собой микрофон.

Александр говорил своим будущим жертвам, что он из шоу-бизнеса. Те с легкостью приглашали нового знакомого в гости. Оказавшись в квартире жертвы, преступник набрасывался на них, избивал, а затем уходил, прихватив с собой ценные вещи и деньги. Одного из потерпевших он избил до смерти.

— Во второй половине октября в одной из квартир в центре Перми мы обнаружили труп мужчины, уже при внешнем осмотре были видны следы насильственной смерти, — сообщил «КП» заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Андрей Безматерных. — Установлено, что к убийству с высокой долей вероятности может быть причастен особо опасный преступник, который подозревается в совершении ряда других преступлений на территории Перми и Пермского края.

Приметы Александра Третьякова и записи с камер наружного наблюдения, на которых можно разглядеть его лицо, были опубликованы в СМИ. Благодаря этому преступника и удалось задержать.

Сейчас Александр находится в следственном изоляторе в Улан-Уде.