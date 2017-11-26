Работа цеха на БМЗ частично восстановлена после пожара
С возгоранием спасатели справились менее чем за час, в настоящее время причины пожара устанавливаются.
С возгоранием спасатели справились менее чем за час, в настоящее время причины пожара устанавливаются.
МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Работа сталепроволочного цеха № 1 открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод» частично восстановлена после пожара, сообщили Sputnik в воскресенье на заводе.
Масштабный пожар в цеху произошел накануне днем, его площадь, по информации МЧС, составила около 200 квадратных метров.
«Работа канатных участков цеха уже восстановлена. В настоящее время заводскими специалистами активно ведутся работы по восстановлению деятельности участков цеха, находящихся в непосредственной близости от бортового агрегата, на котором был пожар», — сказали на заводе.
Как ранее сообщал Sputnik, огнем в цеху были повреждены кровля и стены, оборудование.
По информации МЧС, на тушении пожара были задействованы 15 единиц техники. С возгоранием спасатели справились менее чем за час. В настоящее время причины пожара устанавливаются.