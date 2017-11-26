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16:37 (мск), источник: Sputnik.by

Работа цеха на БМЗ частично восстановлена после пожара

С возгоранием спасатели справились менее чем за час, в настоящее время причины пожара устанавливаются.

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Работа сталепроволочного цеха № 1 открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод» частично восстановлена после пожара, сообщили Sputnik в воскресенье на заводе.

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Масштабный пожар в цеху произошел накануне днем, его площадь, по информации МЧС, составила около 200 квадратных метров.

«Работа канатных участков цеха уже восстановлена. В настоящее время заводскими специалистами активно ведутся работы по восстановлению деятельности участков цеха, находящихся в непосредственной близости от бортового агрегата, на котором был пожар», — сказали на заводе.

Как ранее сообщал Sputnik, огнем в цеху были повреждены кровля и стены, оборудование.

По информации МЧС, на тушении пожара были задействованы 15 единиц техники. С возгоранием спасатели справились менее чем за час. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

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