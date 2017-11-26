Грузовик врезался в дерево в Дзержинском районе, пострадал водитель
В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая ее обстоятельства.
В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая ее обстоятельства.
МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Помощь спасателей понадобилась для извлечения водителя грузового автомобиля из кабины после столкновения машины с деревом, сообщили Sputnik в воскресенье в Минском областном УМЧС.
Авария произошла накануне около 11:00 на автодороге Р68 «Пуховичи — Узда — Негорелое».
«Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и совершил столкновение с деревом», — сказали в управлении.
Там также сообщили, что сотрудники МЧС с помощью специнструмента спасли водителя. Мужчина в ДТП получил травмы и был госпитализирован.
В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая ее обстоятельства.