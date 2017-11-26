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16:48 (мск), источник: Sputnik.by

Грузовик врезался в дерево в Дзержинском районе, пострадал водитель

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая ее обстоятельства.

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Помощь спасателей понадобилась для извлечения водителя грузового автомобиля из кабины после столкновения машины с деревом, сообщили Sputnik в воскресенье в Минском областном УМЧС.

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Авария произошла накануне около 11:00 на автодороге Р68 «Пуховичи — Узда — Негорелое».

«Водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и совершил столкновение с деревом», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что сотрудники МЧС с помощью специнструмента спасли водителя. Мужчина в ДТП получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту аварии проверку, устанавливая ее обстоятельства.

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