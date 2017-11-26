Автобус насмерть сбил пожилого мужчину в Астане
Автобус сбил 62-летнего мужчину в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Автобус сбил 62-летнего мужчину в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в
«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Назначены необходимые экспертизы. Водитель общественного транспорта допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в
В результате происшествия мужчина 1955 года рождения скончался на месте.