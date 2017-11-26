Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Медведев уволил зятя Ельцина
Правила, о которых не знал: за что штрафуют туристовТо, что нам кажется обычным и пустяковым, где-то приведет к штрафу, а где-то и к тюремному сроку
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Эксперты: США боятся использовать в небе Сирии F-15 и F-16
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
В Виндзорском замке установили 6-метровую елку
Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом после двух лет отношений
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:56 (мск), источник: Tengrinews

Автобус насмерть сбил пожилого мужчину в Астане

Автобус сбил 62-летнего мужчину в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в пресс-службе полиции ДТП произошло 25 ноября в 20.30 по улице Мунайтпасова.

«По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Назначены необходимые экспертизы. Водитель общественного транспорта допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

В результате происшествия мужчина 1955 года рождения скончался на месте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Автобус насмерть сбил пожилого мужчину в Астане
Родченков обвиняет российских футболистов в применении допинга
В ресторане в Краснодарском крае застрелили офицера Росгвардии
Эксперты назвали страны с самыми опасными преступными кланами
Ковалев победил украинца в бою за титул чемпиона мира
CNN: Иванка Трамп поссорила Госдепартамент и Белый дом
Правозащитники попросили закрыть центр по борьбе с экстремизмом
Биологи исследовали новый вид птиц
Спорт
Правда на правду. Россия и МОК начали словесную драку Российские спортсмены не выдержали и стали отвечать на нападки после массового пересмотра результатов Олимпиады в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Дочка Ягудина и Тотьмяниной отметила день рождения в Париже Лиза с друзьями и мамой провела время в столице Франции.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь