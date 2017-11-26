Порезавший себя в суде в Жезказгане шахтер осужден за мошенничество

Установлено, что Жанболат Оспанов, работавший шахтером в компании Казахмыс, был уволен в октябре 2016 года за прогул. Его не было на работе без уважительной причины в течение нескольких часов. Бывший шахтер подал в суд на корпорацию «Казахмыс» и выиграл процесс в первой инстанции.

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Однако работодатель обжаловал решение суда. Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда отменила решение, признав увольнение законным. В ответ Ж. Оспанов с ножом вошел в здание суда Жезказгана и на глазах дежурного полицейского нанес себе не опасные для жизни резаные раны в живот. Он требовал отменить постановление областного суда и восстановить его на работе.

Однако выяснилось, что в процессе судебных тяжб с «Казахмысом» он совершил мошенничество в отношении своих коллег — двоих шахтеров. В конце января 2017 года двое шахтеров Анненской шахты были понижены в должности из-за нарушения трудовой дисциплины. Ж. Оспанов заявил им, что хорошо знаком с руководством шахты и за 850 тысяч тенге поможет вернуться на прежние должности. Оба шахтера взяли кредиты в банках. Но после трех месяцев ожиданий они обратились в полицию.