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17:42 (мск), источник: Kazinform

Порезавший себя в суде в Жезказгане шахтер осужден за мошенничество

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Суд признал мошенником машиниста рудника корпорации «Казахмыс», который минувшим летом нанес себе ножевые ранения в живот в здании Жезказганского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлено, что Жанболат Оспанов, работавший шахтером в компании Казахмыс, был уволен в октябре 2016 года за прогул. Его не было на работе без уважительной причины в течение нескольких часов. Бывший шахтер подал в суд на корпорацию «Казахмыс» и выиграл процесс в первой инстанции.

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Однако работодатель обжаловал решение суда. Апелляционная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда отменила решение, признав увольнение законным. В ответ Ж. Оспанов с ножом вошел в здание суда Жезказгана и на глазах дежурного полицейского нанес себе не опасные для жизни резаные раны в живот. Он требовал отменить постановление областного суда и восстановить его на работе.

Однако выяснилось, что в процессе судебных тяжб с «Казахмысом» он совершил мошенничество в отношении своих коллег — двоих шахтеров. В конце января 2017 года двое шахтеров Анненской шахты были понижены в должности из-за нарушения трудовой дисциплины. Ж. Оспанов заявил им, что хорошо знаком с руководством шахты и за 850 тысяч тенге поможет вернуться на прежние должности. Оба шахтера взяли кредиты в банках. Но после трех месяцев ожиданий они обратились в полицию.

По новому делу суд признал Ж. Оспанова виновным по статье «мошеничество». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

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