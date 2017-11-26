В Барановичах из-за семейного скандала эвакуировали почти 120 жильцов дома

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах правоохранители, прибывшие по вызову на семейный скандал, обнаружили в квартире похожий на гранату предмет. Эвакуировали 117 жильцов многоэтажного дома, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

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Инцидент произошел 25 ноября. Около 20.50 в ГОВД поступило сообщение, что в ходе разбирательства по семейному скандалу в квартире неработающего 42-летнего мужчины обнаружен похожий на гранату предмет. На место незамедлительно выбыли следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи, МЧС, КГБ. Проводилась эвакуация 117 жильцов дома.

В ходе осмотра квартиры специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 изъяли корпус учебной гранаты Ф-1 и запал к ней, корпус 50 мм минометной мины времен Великой Отечественной войны (все без взрывчатых веществ), а также 100 г пороха. Назначена экспертиза. Владелец боеприпасов задержан.