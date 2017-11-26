В Барановичах из-за семейного скандала эвакуировали почти 120 жильцов дома
В ГОВД поступило сообщение, что в ходе разбирательства по семейному скандалу в квартире неработающего 42-летнего мужчины обнаружен похожий на гранату предмет.
В ГОВД поступило сообщение, что в ходе разбирательства по семейному скандалу в квартире неработающего 42-летнего мужчины обнаружен похожий на гранату предмет.
26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах правоохранители, прибывшие по вызову на семейный скандал, обнаружили в квартире похожий на гранату предмет. Эвакуировали 117 жильцов многоэтажного дома, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 25 ноября. Около 20.50 в ГОВД поступило сообщение, что в ходе разбирательства по семейному скандалу в квартире неработающего 42-летнего мужчины обнаружен похожий на гранату предмет. На место незамедлительно выбыли
В ходе осмотра квартиры специалисты
Проводится проверка.