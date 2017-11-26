МЧС: причины пожара на БМЗ устанавливаются
О пожаре в одном из цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Гомельского областного УМЧС Мария Клезович.
О пожаре в одном из цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Гомельского областного УМЧС Мария Клезович.
Спасателям Жлобинского районного подразделения МЧС в субботу, 25 ноября, поступило сообщение о пожаре в сталепроволочном цеху № 1 Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод», который расположен по улице Промышленная в городе Жлобин. На пожар выехало 15 единиц техники.
«Площадь пожара в цеху составила 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено технологическое оборудование по производству бронзированной проволоки, стеновые
Также был остановлен технологический процесс на
Комментарий официального представителя Гомельского областного УМЧС Марии Клезович слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.