МЧС: причины пожара на БМЗ устанавливаются

Источник: Sputnik.by

Спасателям Жлобинского районного подразделения МЧС в субботу, 25 ноября, поступило сообщение о пожаре в сталепроволочном цеху № 1 Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод», который расположен по улице Промышленная в городе Жлобин. На пожар выехало 15 единиц техники.

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«Площадь пожара в цеху составила 200 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено технологическое оборудование по производству бронзированной проволоки, стеновые сэндвич-панели на площади около 200 квадратных метров, кровельные сэндвич-панели на площади около 150 квадратных метров, закопчены помещения цеха» — рассказала Клезович.

Также был остановлен технологический процесс на термо-травильно-гальваническом участке цеха. Здание цеха 1986 года постройки, фермы и кровля металлические, чердак отсутствует, все обшито сэндвич-панелями. Цех работал круглосуточно в три смены. Охрана объекта осуществляется круглосуточно. Причина пожара устанавливается.