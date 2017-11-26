Жуткая «пьяная» авария под Столином: один парень погиб, двое в больнице

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Несовершеннолетний житель Пинска погиб в результате столкновения автомобиля Peugeot с опорой линии электропередачи, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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По информации правоохранителей, ДТП произошло в деревне Стахово около 00:50.

«Пинчанин, управляя Peugeot-406, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил столкновение с опорой ЛЭП», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара железобетонный столб упал на машину. На месте ДТП скончался 17-летний житель Пинска, который ехал на заднем сидении.

В аварии травмы получили 20-летний водитель Peugeot и 19-летний пассажир, они скорой были доставлены в Столинскую центральную районную больницу.