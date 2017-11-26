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18:46 (мск), источник: Sputnik.by

Жуткая «пьяная» авария под Столином: один парень погиб, двое в больнице

По данным Госавтоинспекции, молодой человек, который был за рулем, только 25 ноября получил права.

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Несовершеннолетний житель Пинска погиб в результате столкновения автомобиля Peugeot с опорой линии электропередачи, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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По информации правоохранителей, ДТП произошло в деревне Стахово около 00:50.

«Пинчанин, управляя Peugeot-406, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил столкновение с опорой ЛЭП», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара железобетонный столб упал на машину. На месте ДТП скончался 17-летний житель Пинска, который ехал на заднем сидении.

В аварии травмы получили 20-летний водитель Peugeot и 19-летний пассажир, они скорой были доставлены в Столинскую центральную районную больницу.

По данным Госавтоинспекции, молодой человек, который был за рулем, только 25 ноября получил права, на момент ДТП он был пьян. Сейчас инспекторы по факту аварии проводят проверку.

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