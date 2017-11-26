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20:46 (мск), источник: Tengrinews

Автомобиль влетел в частный дом в Астане

Автомобиль влетел в частный дом в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Источник: Tengrinews

Инцидент произошел ночью 26 ноября около 01.00 на пересечении улиц Бабатай улы и Жана коныс.

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Как рассказали в ведомстве на запрос редакции, по предварительным данным водитель автомашины марки «Лада», не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на ограждение и на стену дома.

В результате ДТП с различными травмами 29-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля «Лада» госпитализированы в медицинское учреждение. Днем 26 ноября около 12.00 стало известно, что пассажир от полученных травм скончался в больнице. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

«По факту ДТП Управлением дознания ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы», — сообщили в ДВД.

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