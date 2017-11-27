В Татарстане легковушка врезалась в столб, погиб водитель

На проспекте Чулман в сторону ипподрома 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительным данным, превысил безопасную скорость, вылетел на разделительную полосу и врезался в дерево.

В результате полученных травм водитель скончался на месте еще до приезда «скорой помощи». 22-летний пассажир легковушки был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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На месте работали пожарные МЧС Татарстана — они отключили аккумулятор в автомобиле деблокировали погибшего и пострадавшего из искореженного салона.