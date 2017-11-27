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09:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане легковушка врезалась в столб, погиб водитель

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Набережных Челнах в воскресенье, 26 ноября в 19.30.

На проспекте Чулман в сторону ипподрома 25-летний водитель автомобиля «Лада Калина», по предварительным данным, превысил безопасную скорость, вылетел на разделительную полосу и врезался в дерево.

В результате полученных травм водитель скончался на месте еще до приезда «скорой помощи». 22-летний пассажир легковушки был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте работали пожарные МЧС Татарстана — они отключили аккумулятор в автомобиле деблокировали погибшего и пострадавшего из искореженного салона.

Как сообщили очевидцы, на данном участке дороги действует ограничение скоростного режима — двигаться можно не более 40 километров в час.

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