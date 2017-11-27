Фото: в Челнах автомобиль наехал на опору освещения и загорелся
(Казань, 26 ноября, «Татар-информ»). На проспекте Фоменко в Набережных Челнах автомобиль «Киа Рио» наехал на опору освещения и загорелся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила
(Казань, 26 ноября, «Татар-информ»). На проспекте Фоменко в Набережных Челнах автомобиль «Киа Рио» наехал на опору освещения и загорелся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила
Сообщение о дорожном происшествии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах в 21.46.
На вызов отправились сотрудники