Фото: в Челнах автомобиль наехал на опору освещения и загорелся

Сообщение о дорожном происшествии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах в 21.46.

На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 55 отряда № 15 Федеральной противопожарной службы по РТ. Они оцепили место дорожного происшествия и за минуту потушили горящий автомобиль. Люди из салона автомобиля выбрались сами и поэтому не пострадали.