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10:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: в Челнах автомобиль наехал на опору освещения и загорелся

(Казань, 26 ноября, «Татар-информ»). На проспекте Фоменко в Набережных Челнах автомобиль «Киа Рио» наехал на опору освещения и загорелся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

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Сообщение о дорожном происшествии пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в Набережных Челнах в 21.46.

На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 55 отряда № 15 Федеральной противопожарной службы по РТ. Они оцепили место дорожного происшествия и за минуту потушили горящий автомобиль. Люди из салона автомобиля выбрались сами и поэтому не пострадали.

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