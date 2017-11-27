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00:00 (мск), источник: Газета.Ру

В киевском ресторане задержаны 60 участников «криминальной сходки»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве более 60 человек, которые «пытаются влиять на криминогенную ситуацию» в стране. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Национальной полиции Украины.

Источник: Reuters

«Сегодня сотрудники уголовного розыска вместе со спецназовцами наведались в ресторан. Здесь, по оперативной информации, собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах всех участников, а это более 60 человек, доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее высланный из Украины спецкор ФАН рассказал о столкновениях с «бандитской силой» — националистами — во время работы в стране.

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