В киевском ресторане задержаны 60 участников «криминальной сходки»

«Сегодня сотрудники уголовного розыска вместе со спецназовцами наведались в ресторан. Здесь, по оперативной информации, собрались люди, которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах всех участников, а это более 60 человек, доставили в управление полиции для проведения тщательной проверки», — говорится в сообщении.