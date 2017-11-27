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09:55 (мск), источник: РБК

Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков

Следователя МВД Антона Ходько уволили из органов после пропажи наличных на сумму порядка 50 млн руб., которые были вещественным доказательством по одному из дел Спецстроя. Кражу денег расследует СКР.

Источник: РИА "Новости"

Следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Антона Ходько уволили после пропажи наличных в разной валюте на сумму около 50 млн руб., которые были вещественным доказательством по одному из дел о хищениях в Спецстрое России. Об этом рассказали РБК источник в СД МВД и два собеседника, близких к ведомству. Увольнение Ходько официально подтвердили РБК в пресс-службе МВД.

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«Указанный сотрудник следственного департамента МВД России уволен со службы в органах внутренних дел», — сообщили в пресс-службе, не уточнив причину и дату увольнения.

Исчезновение денег расследует центральный аппарат Следственного комитета. В ноябре он возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере), сообщил один из источников РБК. Ходько допрашивают по этому делу, уточнил он.

О деле по факту кражи денег знает также адвокат Владимир Старинский, который представляет интересы фигуранта дела Спецстроя Кадыра Караханова — именно его семье, по словам Старинского, принадлежали похищенные деньги. Караханов — исполнительный директор ПАО «Промспецстрой Групп», ему вменяют мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.

«В 2016 году летом проводили обыски по уголовному делу, которое вел тогда следственный департамент МВД. Привлекли несколько лиц, в том числе Караханова. Изымали документы и деньги, причем вообще всё — из кошелька жены [Караханова] вытащили всё, что там было. Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в Райффайзенбанке изъяли деньги в разных валютах — доллары и евро», — рассказал Старинский. Сумму изъятых денег он оценил в 46 млн руб.

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В ноябре 2016 года по тому же делу был задержан бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько. После этого дело было передано в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета, поскольку Загорулько — генерал-полковник, сообщил Старинский. «Я как адвокат подал в ГВСУ заявление с просьбой предоставить сведения, где изъятые деньги и каков их статус — они вещественные доказательства или нет? Если нет — отдавайте обратно. И мне приходит ответ, что основной суммы нет», — рассказал адвокат.

В дальнейшем защитники Караханова убедились, что из дела пропали не только сами деньги, но и протоколы их изъятия из ячейки Райффайзенбанка, добавил Старинский. «Мы, естественно, написали по данному факту заявление в Следственный комитет, и по нему возбудили уголовное дело о краже. Это произошло буквально недавно, две-три недели назад», — пояснил адвокат. Производством по делу занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Улади Уладиев.

Старинский подчеркнул, что «допускает, но не утверждает» связь между увольнением Ходько и уголовным делом о краже.

Ходько уже допрашивают по этому делу, уточнил в беседе с РБК источник в СД МВД. По его словам, следователь «должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД, но не сдал, и они хранились у него в кабинете».

«Когда в 2016 году Ходько ушел на две недели в отпуск, его начальник Олег Болотов передал дело другому следователю. Тот получил дело без денег и без протокола их изъятия», — рассказал собеседник РБК. Сейчас Ходько дает показания, что, уходя в отпуск, поручил осмотреть деньги прикомандированному сотруднику, а Болотов не может объяснить исчезновение денег из дела, уточнил источник.

В МВД сообщили, что вся информация по интересующему редакцию делу «находится в компетенции Следственного комитета Российской Федерации». РБК ожидает ответа на запрос в СКР.

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