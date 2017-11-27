Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков

Источник: РИА "Новости"

Следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Антона Ходько уволили после пропажи наличных в разной валюте на сумму около 50 млн руб., которые были вещественным доказательством по одному из дел о хищениях в Спецстрое России. Об этом рассказали РБК источник в СД МВД и два собеседника, близких к ведомству. Увольнение Ходько официально подтвердили РБК в пресс-службе МВД.

«Указанный сотрудник следственного департамента МВД России уволен со службы в органах внутренних дел», — сообщили в пресс-службе, не уточнив причину и дату увольнения.

Исчезновение денег расследует центральный аппарат Следственного комитета. В ноябре он возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере), сообщил один из источников РБК. Ходько допрашивают по этому делу, уточнил он.

О деле по факту кражи денег знает также адвокат Владимир Старинский, который представляет интересы фигуранта дела Спецстроя Кадыра Караханова — именно его семье, по словам Старинского, принадлежали похищенные деньги. Караханов — исполнительный директор ПАО «Промспецстрой Групп», ему вменяют мошенничество и дачу взяток бывшим заместителям руководителя Спецстроя Александру Бурякову и Александру Загорулько.

«В 2016 году летом проводили обыски по уголовному делу, которое вел тогда следственный департамент МВД. Привлекли несколько лиц, в том числе Караханова. Изымали документы и деньги, причем вообще всё — из кошелька жены [Караханова] вытащили всё, что там было. Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в Райффайзенбанке изъяли деньги в разных валютах — доллары и евро», — рассказал Старинский. Сумму изъятых денег он оценил в 46 млн руб.

В ноябре 2016 года по тому же делу был задержан бывший замглавы Спецстроя Александр Загорулько. После этого дело было передано в Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета, поскольку Загорулько — генерал-полковник, сообщил Старинский. «Я как адвокат подал в ГВСУ заявление с просьбой предоставить сведения, где изъятые деньги и каков их статус — они вещественные доказательства или нет? Если нет — отдавайте обратно. И мне приходит ответ, что основной суммы нет», — рассказал адвокат.

В дальнейшем защитники Караханова убедились, что из дела пропали не только сами деньги, но и протоколы их изъятия из ячейки Райффайзенбанка, добавил Старинский. «Мы, естественно, написали по данному факту заявление в Следственный комитет, и по нему возбудили уголовное дело о краже. Это произошло буквально недавно, две-три недели назад», — пояснил адвокат. Производством по делу занимается старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Улади Уладиев.

Старинский подчеркнул, что «допускает, но не утверждает» связь между увольнением Ходько и уголовным делом о краже.

Ходько уже допрашивают по этому делу, уточнил в беседе с РБК источник в СД МВД. По его словам, следователь «должен был сдать деньги в финансово-экономический департамент МВД, но не сдал, и они хранились у него в кабинете».

«Когда в 2016 году Ходько ушел на две недели в отпуск, его начальник Олег Болотов передал дело другому следователю. Тот получил дело без денег и без протокола их изъятия», — рассказал собеседник РБК. Сейчас Ходько дает показания, что, уходя в отпуск, поручил осмотреть деньги прикомандированному сотруднику, а Болотов не может объяснить исчезновение денег из дела, уточнил источник.