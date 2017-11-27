Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной Болгарии
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в воскресенье вечером в центральной части Болгарии, свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.
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Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в воскресенье вечером в центральной части Болгарии, свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 84 км от болгарской столицы — города Софии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.