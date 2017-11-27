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00:47 (мск), источник: Известия

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в центральной Болгарии

Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в воскресенье вечером в центральной части Болгарии, свидетельствуют данные Европейского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 84 км от болгарской столицы — города Софии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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