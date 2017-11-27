В Воронеже вечером 7 спасателей тушили полыхавшую «Тойоту»
ЧП случилось в Советском районе.
ЧП случилось в Советском районе.
Вечером в воскресенье, 27 ноября, в МЧС поступил срочный вызов. На проспекте патриотов около дома № 11/3 загорелась «Тойота Марк». На место выехали сразу два пожарных отделения. Уже в 18:37 семерым спасателям с пламенем удалось справиться.
«В результате пожара огонь повредил автомобиль на площади 1 квадратного метра», — рассказали в
К счастью, никто из людей при пожаре не пострадал. Сейчас выясняют причину возгорания иномарки.