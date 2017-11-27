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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Двухэтажное здание вспыхнуло вечером в Приморье

В Находкинском городском округе пожарные потушили пожар в двухэтажном здании, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

25 ноября в 21.12 в пожарно-спасательную службу Находкинского городского округа поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме, расположенном в посёлке Золотари на улице Озёрная.

Прибыв по указанному адресу в 21.22 огнеборцы приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения было задействовано звено газодымозащитной службы. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горела крыша здания.

В 21.30 пожар был локализован, в 23.00 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. На пожаре было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье произошел пожар в частном доме.

Виктор Бруевич.

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