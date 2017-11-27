Двухэтажное здание вспыхнуло вечером в Приморье
В Находкинском городском округе пожарные потушили пожар в двухэтажном здании, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Находкинском городском округе пожарные потушили пожар в двухэтажном здании, об этом «Deita. ru» сообщили в
25 ноября в 21.12 в
Прибыв по указанному адресу в 21.22 огнеборцы приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения было задействовано звено газодымозащитной службы. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горела крыша здания.
В 21.30 пожар был локализован, в 23.00 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. На пожаре было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Deita.ru» сообщало, что в Приморье произошел пожар в частном доме.
Виктор Бруевич.