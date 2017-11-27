В столице Сибири женщина серьезно травмировалась во время ДТП
Инцидент произошел в Кировском районе мегаполиса.
Инцидент произошел в Кировском районе мегаполиса.
В Новосибирске женщина во время
Инцидент произошел вчера вечером, в воскресенье, 26 ноября. Автомобиль марки Toyota врезалась в другую иномарку, Mazda Demio на улице
Во время автоаварии травмы получила молодая женщина. Оба участника аварии ехали со стороны улицы Немировича- Данченко в сторону улицы Мира по улице Сибиряков Гвардейцев. От здания «Советская Сибирь» выезжал автомобиль,
В результате автомобиль Тойота врезалась в заднюю часть Мазды. В