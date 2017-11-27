В столице Сибири женщина серьезно травмировалась во время ДТП

Во время автоаварии травмы получила молодая женщина. Оба участника аварии ехали со стороны улицы Немировича- Данченко в сторону улицы Мира по улице Сибиряков Гвардейцев. От здания «Советская Сибирь» выезжал автомобиль, из-за чего перед иномаркой Мазда резко остановилась другая машина. В это время водитель за рулем Мазды успел остановиться, а водитель управляющий Тойотой не успел.