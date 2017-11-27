Приморцам с зелеными пальцами грозит 10 лет тюрьмы

Находясь на маршруте патрулирования в селе Бамбурово, наряд дорожно-патрульной службы отдела МВД России по Хасанскому району обратил внимание на двух подозрительных мужчин, переходящих дорогу.

Полицейские остановили граждан для проверки документов. В ходе разговора они явно нервничали, невнятно разговаривали. При передаче документов Госавтоинспекторы обратили внимание на руки мужчин, пальцы которых были окрашены в зеленый цвет. На вопрос полицейских, имеются ли у них при себе запрещенные вещества, граждане не ответили и попытались скрыться в лесополосе. Подозреваемые задержаны.

У одного из злоумышленников обнаружены три медицинских шприца и четыре пластиковых контейнера с веществом зеленого цвета. В ходе личного досмотра у другого — сверток с веществом, похожим на табак со специфическим запахом.

Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством — маслом каннабиса. Весом более 10,5 граммов и более 8,1 граммов.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждены два уголовных дела. Санкция статьи предусматривает наказание виде лишения свободы на срок до десяти лет.