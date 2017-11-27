Пожилой мужчина пропал в лесу в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Мужчина 1959 года рождения ушел из лесной сторожки в лес в Анучинском районе и пропал. Спасатели на выходных начали его поиски, которые пока ни к чему не привели, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

25 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой об оказания помощи в поиске мужчины 1959 года рождения, который 13 ноября ушел из лесной сторожки в лесном массиве в квартале № 40 Смольнинского участкового лесничества в Анучинском районе и до настоящего времени его местонахождение не известно.

26 ноября в 08.30 для оказания помощи полиции в поиске убыла группа спасателей Спасского отделения Владивостокского филиала ДВР ПСО в составе пяти человек и одной единицы техники. Расстояние до места поиска 230 км, время в пути 4 часа.

В 13.30 поисковая группа прибыла в Смольнинское участковое лесничество. Спасатели с представителем лесничества разбили лагерь в сторожке и приступили к поискам.