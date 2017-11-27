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03:57 (мск), источник: РИА Новости

На Бали закрыли международный аэропорт из-за вулкана Агунг

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти закрыли международный аэропорт на острове Бали из-за облака пепла после извержения вулкана Агунг, сообщает телеканал SBS News.

Источник: AP 2017

Ранее власти Индонезии закрыли аэропорт острова Ломбок после второго за неделю извержения вулкана Агунг.

По данным телеканала, аэропорт будет закрыт на 18 часов.

Индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий повысило уровень опасности c третьего до максимального четвертого, говорится в аккаунте агентства в Facebook.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.

Активность вулкана Атунг повышалась в сентябре, на всей территории острова Бали было объявлено чрезвычайное положение, в качестве меры предосторожности были эвакуированы 144 тысячи человек.

Самое крупное извержение вулкана Атунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.

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