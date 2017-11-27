Двойной наезд: пешехода сбили насмерть на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
Еще один человек попал под колеса автотранспорта на улице Трехгорной.
Еще один человек попал под колеса автотранспорта на улице Трехгорной.
Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.
Дважды за раз оказался пешеход под колесами автотранспорта на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске в минувшее воскресенье, 26 ноября. От полученных травм человек скончался на месте
— За прошедшие выходные в краевом центре произошло четыре
Также в минувшую субботу неизвестный водитель сбил пешехода на улице Трехгорной, после чего скрылся с места
«Уважаемые водители, согласно требованиям Правил дорожного движения, оставление места ДТП водителем является грубейшим нарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения права управлением транспортом сроком от 1,5 до 2 лет, либо арестом до 15 суток», — напомнил автолюбителям краевого центра Александр Баранов.