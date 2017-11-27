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04:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двойной наезд: пешехода сбили насмерть на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске

Еще один человек попал под колеса автотранспорта на улице Трехгорной.

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

Дважды за раз оказался пешеход под колесами автотранспорта на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске в минувшее воскресенье, 26 ноября. От полученных травм человек скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— За прошедшие выходные в краевом центре произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы. Так, вчера водитель иномарки на проспекте 60 лет Октября сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте. После чего на уже лежащего человека наехал другой автомобиль. В результате от полученных травм пешеход скончался на месте аварии, — рассказал старший инспектор отделения по пропаганде и Госавтоинспекции Хабаровска, майор полиции Александр Баранов.

Также в минувшую субботу неизвестный водитель сбил пешехода на улице Трехгорной, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцев этой аварии сейчас разыскивают в том числе и через соцсети.

«Уважаемые водители, согласно требованиям Правил дорожного движения, оставление места ДТП водителем является грубейшим нарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения права управлением транспортом сроком от 1,5 до 2 лет, либо арестом до 15 суток», — напомнил автолюбителям краевого центра Александр Баранов.

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