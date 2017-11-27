ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на пропавшей подлодке

«Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водород. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось скопление водорода», — сказал Бальби на пресс-конференции.