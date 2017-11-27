ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на пропавшей подлодке
Взрыв на борту субмарины мог произойти
Взрыв на борту субмарины мог произойти
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Причиной взрыва на борту пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» могла быть высокая концентрация водорода, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
«Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти
Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из
Ранее ВМС Аргентины заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана». Замглавреда журнала министерства обороны «Воин России» капитан первого ранга Василий Дандыкин ранее отмечал в интервью РИА Новости, что взрыв торпеды на подлодке не мог полностью уничтожить субмарину.