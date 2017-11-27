В Новосибирске пропал 51-летний мужчина

Вот уже четвертый день полиция и волонтеры сбиваются с ног в поисках пропавшего 51-летнего новосибирца, Олега Александровича Федоренкова. В последний раз мужчину видели в садоводстве «Мичуринец» (оно находится у станции Мочище), и с тех пор его местонахождении родным и близким ничего неизвестно.