В Новосибирске пропал 51-летний мужчина
Последний раз его видели в садоводстве «Мичуринец».
Последний раз его видели в садоводстве «Мичуринец».
Вот уже четвертый день полиция и волонтеры сбиваются с ног в поисках пропавшего 51-летнего новосибирца, Олега Александровича Федоренкова. В последний раз мужчину видели в садоводстве «Мичуринец» (оно находится у станции Мочище), и с тех пор его местонахождении родным и близким ничего неизвестно.
— Приметы мужчины такие: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, короткая стрижка, зеленые глаза, — сообщили в поисковом отряде «Маяк». — Пропавший сибиряк, предположительно, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки.
Если вам