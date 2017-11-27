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07:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пропал 51-летний мужчина

Последний раз его видели в садоводстве «Мичуринец».

Вот уже четвертый день полиция и волонтеры сбиваются с ног в поисках пропавшего 51-летнего новосибирца, Олега Александровича Федоренкова. В последний раз мужчину видели в садоводстве «Мичуринец» (оно находится у станции Мочище), и с тех пор его местонахождении родным и близким ничего неизвестно.

— Приметы мужчины такие: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, короткая стрижка, зеленые глаза, — сообщили в поисковом отряде «Маяк». — Пропавший сибиряк, предположительно, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черные ботинки.

Если вам что-либо известно о том, где сейчас находится мужчина, вы можете сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−09−11. Либо можете обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по тел. 02.

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