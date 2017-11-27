В Тулуне водитель иномарки сбил подростка, выбежавшего на дорогу
Пострадавший госпитализирован.
Пострадавший госпитализирован.
В Тулуне автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает
Авария произошла 24 ноября днем на улице Карбышева Тулуна. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» сбил несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги
В результате дорожного инцидента подросток получил ушибы и госпитализирован. Законного представителя несовершеннолетнего привлекут к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.