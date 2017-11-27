Шестнадцатилетнюю хабаровчанку ищут полицейские и добровольцы

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

Пропавшую Кристину Берестовенко ищут в Хабаровске сотрудники полиции и волонтеры. Связь с 16-летней горожанкой оборвалась еще на прошлой неделе, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

Школьница пропала в краевом центре в минувшую среду, 22 ноября. Последний раз девушку видели в районе цирка. Поиски подростка продолжаются, сегодняшний день также не стал исключением.

— Кристину сегодня по-прежнему ищем. В настоящее время по адресу ее предполагаемого местоположения выехала оперативная группа, — рассказал о ходе поисков подростка Сергей Савельев.