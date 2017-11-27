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04:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шестнадцатилетнюю хабаровчанку ищут полицейские и добровольцы

Девушка пропала в краевом центре около недели назад.

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

Пропавшую Кристину Берестовенко ищут в Хабаровске сотрудники полиции и волонтеры. Связь с 16-летней горожанкой оборвалась еще на прошлой неделе, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

Школьница пропала в краевом центре в минувшую среду, 22 ноября. Последний раз девушку видели в районе цирка. Поиски подростка продолжаются, сегодняшний день также не стал исключением.

— Кристину сегодня по-прежнему ищем. В настоящее время по адресу ее предполагаемого местоположения выехала оперативная группа, — рассказал о ходе поисков подростка Сергей Савельев.

Кроме того, на прошедших выходных полиция и добровольцы разыскивали еще одну старшеклассницу. Пятнадцатилетняя школьница пропала в селе Калинка также в прошедшую среду, 22 ноября. Благодаря оперативным и слаженным действиям участников поиска, в минувший уикенд пропавшего подростка нашли.

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