Жители Иркутской области просят хабаровчан найти их земляка

Источник: Губерния онлайн

Жители поселка Новочунка в Чунском районе Иркутской области просят хабаровчан помочь в поисках 38-летнего Евгения Архипенко, который через краевой центр добирался до артели «Амур Золото». Мужчина работал вахтовым методом. 2 ноября он позвонил родителям и сообщил, что выезжает домой в Новочунку после очередной командировки, и с тех пор о его судьбе ничего не известно, сообщает портал «Губерния».

После исчезновения мужчины его родственники написали заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что Евгений не покупал билетов ни на поезд, ни на самолет с вахты.

«Это была уже четвертая командировка моего двоюродного брата, в артели он работал водителем. Сейчас его сын и родители буквально сходят с ума — каждый день ждут звонка от него. На такой большой срок он никогда не пропадал, всегда сообщал, где находится и чем занят. К алкоголю он равнодушен, поэтому загулять с друзьями на несколько недель тоже не мог», — рассказала родственница пропавшего Марина Щербакова.

На вид Евгению 35−40 лет, он крепкого телосложения, волосы русые, стрижка короткая.