Житель Хабаровского края хранил в гараже больше 600 граммов наркотиков

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Стражи правопорядка установили, что мужчина хранит в своем гараже наркотическое средство.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили вещество похожее на наркотическое. Экспертиза установила, что изъятое вещество — каннабис, вес которого в высушенном виде составил свыше 660 граммов.

— В ходе допроса подозреваемый пояснил, что обнаружил кусты конопли в лесополосе за пределами пригорода Комсомольска-на-Амуре и собрал их для дальнейшего потребления, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровского края.