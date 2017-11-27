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06:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровского края хранил в гараже больше 600 граммов наркотиков

Он заявил, что собрал коноплю в лесополосе, высушил ее и хранил для личного потребления.

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Стражи правопорядка установили, что мужчина хранит в своем гараже наркотическое средство.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили вещество похожее на наркотическое. Экспертиза установила, что изъятое вещество — каннабис, вес которого в высушенном виде составил свыше 660 граммов.

— В ходе допроса подозреваемый пояснил, что обнаружил кусты конопли в лесополосе за пределами пригорода Комсомольска-на-Амуре и собрал их для дальнейшего потребления, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровского края.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Жителю Хабаровского края вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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