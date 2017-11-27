Житель Хабаровского края хранил в гараже больше 600 граммов наркотиков
Он заявил, что собрал коноплю в лесополосе, высушил ее и хранил для личного потребления.
Он заявил, что собрал коноплю в лесополосе, высушил ее и хранил для личного потребления.
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В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили вещество похожее на наркотическое. Экспертиза установила, что изъятое вещество — каннабис, вес которого в высушенном виде составил свыше 660 граммов.
— В ходе допроса подозреваемый пояснил, что обнаружил кусты конопли в лесополосе за пределами пригорода
По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере». Жителю Хабаровского края вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.