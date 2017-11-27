В Челябинске пропала пенсионерка

В столице Южного Урала уже неделю разыскивают 59-летнюю Наталью Давыдову, которая 20 ноября ушла из дома в Ленинском районе и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. Поиском пропавшей челябинки занимаются полицейские района и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Источник: Комсомольская правда

Приметы пропавшей:

Рост 158−160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые крашеные, глаза серые.

Особые приметы: Искалеченное правое ухо.

Была одета: Когда женщина ушла из дома, на ней была синяя удлиненная куртка на молнии с капюшоном, темно-серые ботинки, темные брюки и синий берет.