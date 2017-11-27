В Челябинске пропала пенсионерка
Неделю назад пожилая женщина ушла из дома и больше ее никто не видел.
Неделю назад пожилая женщина ушла из дома и больше ее никто не видел.
В столице Южного Урала уже неделю разыскивают 59-летнюю Наталью Давыдову, которая 20 ноября ушла из дома в Ленинском районе и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. Поиском пропавшей челябинки занимаются полицейские района и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшей:
Рост 158−160 сантиметров, среднего телосложения, волосы
Особые приметы: Искалеченное правое ухо.
Была одета: Когда женщина ушла из дома, на ней была синяя удлиненная куртка на молнии с капюшоном,
Всех, кто знает о местоположении женщины, просят сообщить об этом по номеру горячей линии 8−800−700−54−52.