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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске пропала пенсионерка

Неделю назад пожилая женщина ушла из дома и больше ее никто не видел.

В столице Южного Урала уже неделю разыскивают 59-летнюю Наталью Давыдову, которая 20 ноября ушла из дома в Ленинском районе и с тех пор о ее местоположении ничего не известно. Поиском пропавшей челябинки занимаются полицейские района и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Источник: Комсомольская правда

Приметы пропавшей:

Рост 158−160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые крашеные, глаза серые.

Особые приметы: Искалеченное правое ухо.

Была одета: Когда женщина ушла из дома, на ней была синяя удлиненная куртка на молнии с капюшоном, темно-серые ботинки, темные брюки и синий берет.

Всех, кто знает о местоположении женщины, просят сообщить об этом по номеру горячей линии 8−800−700−54−52.

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