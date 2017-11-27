По факту халатности врачей перинатального центра в Ангарске СКР завел дело

В Ангарске следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Еще 18 октября вечером в Ангарский перинатальный центр поступила 35-летняя беременная женщина на сроке беременности 35−36 недель. По основной версии следствия, при проведении операции врачами медорганизации пострадала сама пациентка, а плод был извлечен без признаков жизни.