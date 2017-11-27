Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
«Наглость»: президент Чехии о поведении глав ДНР на его просьбу
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
05:05 (мск), источник: АиФ Иркутск

По факту халатности врачей перинатального центра в Ангарске СКР завел дело

При проведении операции пострадала беременная.

В Ангарске следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Еще 18 октября вечером в Ангарский перинатальный центр поступила 35-летняя беременная женщина на сроке беременности 35−36 недель. По основной версии следствия, при проведении операции врачами медорганизации пострадала сама пациентка, а плод был извлечен без признаков жизни.

Сейчас по уголовному делу следователями проводятся следственные действия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опустела без тебя земля. Каким запомнился поклонникам Дмитрий Хворостовский
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Россиянка Полина Богусевич выиграла «Детское Евровидение»
34 российских футболиста обвиняются в применении допинга
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
В Совете Европы допустили отмену антироссийских санкций
Полиция предварительно подтвердила вину ИГ в теракте на Синае
Продюсеры приостановили съемки «Карточного домика» из-за Спейси
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь