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05:43 (мск), источник: Вести Приморье

Из-за нехватки мазута на котельных Дальнегорска сизили температурные параметры

Жители Дальнегорска и Кавалерово жалуются на холод в квартирах. Начальник службы ГО и ЧС «Примтеплоэнерго» Александр Николаев так прокомментировал данную ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с нехваткой топлива было принято решение о снижении параметров на мазутных котельных Дальнегорска до минимальных нормативов в жилых помещениях — не ниже 18 градусов. В некоторых квартирах температура опустилась ниже, поэтому пошли жалобы. Тепловой инспекцией после проверки этих сообщений составлен перечень квартир, отрабатываем эти адреса. Сегодня утром дана команда директору филиала по поднятию параметров до достижения в этих квартирах температуры на ниже 18 градусов.

— Почему не хватило мазута, и как будет решаться эта проблема?

— Это, очевидно, срыв поставок мазута.

— А кто занимается поставками?

— Топливное управление, наверное.

— В социальных учреждениях тоже держится температура на минимальных параметрах?

— Да, тоже 18 градусов.

— Когда эта ситуация может разрешиться?

— Пока ничего конкретного сказать не можем, ситуация действительно напряженная.

— Такие же ухудшения социальные могут наблюдаться в других населенных пунктах края?

— Проблема возникла по Дальнегорску. Остальные — пока вроде нормально. По Дальнегорску произошла просадка, поэтому приняли решение поднять параметры здесь. Если будут жалобы в других населенных пунктах, значит будем тоже поднимать параметры.

— Ситуация с мазутом не критичная, но опасения вызывает. Ну, пока ситуация контролируемая.

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