В Омске из пригорода Крутая Горка опять пропала девушка
Родным 19-летняя Юлия Н. оставила записку, что ушла к подруге.
Родным 19-летняя Юлия Н. оставила записку, что ушла к подруге.
В Омске из пригорода Крутая Горка исчезла 19-летняя девушка Юлия Н. Об этом сообщили родственники пропавшей.
Она ушла из дома с 24 на 25 ноября, оставив записку, что ушла к подруге. Но до нее девушка в тот вечер так и не дошла. Телефон ее не отвечает, все попытки связаться с ней оказались безрезультатными.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Крутой горке пропала Анастасия Небукина. Тело девушки обнаружили на берегу Иртыша в апреле 2017-го года без признаков насильственной смерти.
А в марте 2017 года трагичной оказалась пропажа еще одной жительницы Крутой Горки, 32-летней Татьяны Евтушенко. Вместе с подругой они познакомились с мужчиной в баре «Доски», который задушил их и спрятал тела в гараже.