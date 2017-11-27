В Омске из пригорода Крутая Горка опять пропала девушка

В Омске из пригорода Крутая Горка исчезла 19-летняя девушка Юлия Н. Об этом сообщили родственники пропавшей.

Она ушла из дома с 24 на 25 ноября, оставив записку, что ушла к подруге. Но до нее девушка в тот вечер так и не дошла. Телефон ее не отвечает, все попытки связаться с ней оказались безрезультатными.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Крутой горке пропала Анастасия Небукина. Тело девушки обнаружили на берегу Иртыша в апреле 2017-го года без признаков насильственной смерти.