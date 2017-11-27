Группа учащихся колледжа избила своих сверстников

Источник: Podrobno.uz

Дилшод Турсунбоев, Бекжон Хужаахмедов, Наим Хонкелов, Келдиёр Исломов и Отабек Сулаймонов свели счеты со своими сверстниками из Мирзачульского агроэкономического профессионального колледжа Бобиром Азизовым и Бекзодом Неъматовым.

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В результате учащийся агроэкономического профессионального колледжа Бекзод Неъматов попал в больницу, а пятеро учащихся Мирзачульского сельскохозяйственного профессионального колледжа были привлечены к административной ответственности.

Главное, этот конфликт длился уже долгое время, но до драки ни родители, ни махалля, ни администрация образовательных учреждений не обращала на это внимание. В результате такого безразличия один учащийся получил телесные повреждения, на пятерых заведено дело, что и привлекло внимание общественности.