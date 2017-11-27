Toyota Mark во Владивостоке врезалась в грузовик, пробив ему бензобак
В результате ДТП топливо разлилось по проезжей части.
В результате ДТП топливо разлилось по проезжей части.
Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.
Водитель Toyota Mark в результате неудачных маневров во время перестроения совершил столкновение с четырьмя автомобилями в районе ул. Постышева во Владивостоке. Среди пострадавших авто оказался грузовик. Как сообщает vlcrime.ru, у него был пробит бензобак, и топливо разлилось по проезжей части, передает ИА PrimaMedia.
На место происшествия прибыли пожарные для смыва ГСМ с проезжей части. В данный момент машины убирают с дороги. Составлением материалов по данному ДТП занимаются сотрудники ГИБДД. В результате столкновения образовалась серьезная пробка со стороны Зари в направлении Молодежной.