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06:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Toyota Mark во Владивостоке врезалась в грузовик, пробив ему бензобак

В результате ДТП топливо разлилось по проезжей части.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 27 ноября, PrimaMedia.

Водитель Toyota Mark в результате неудачных маневров во время перестроения совершил столкновение с четырьмя автомобилями в районе ул. Постышева во Владивостоке. Среди пострадавших авто оказался грузовик. Как сообщает vlcrime.ru, у него был пробит бензобак, и топливо разлилось по проезжей части, передает ИА PrimaMedia.

На место происшествия прибыли пожарные для смыва ГСМ с проезжей части. В данный момент машины убирают с дороги. Составлением материалов по данному ДТП занимаются сотрудники ГИБДД. В результате столкновения образовалась серьезная пробка со стороны Зари в направлении Молодежной.

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