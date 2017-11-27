В Башкирии женщина отдала мошенникам 230 тысяч рублей

По материалам дела, 66-летней женщине из Старлитамака ночью позвонил неизвестный, и, представившись следователем, сообщил, что ее сын виновен в убийстве. После этого он трубку «сыну», который сказал «мама, помоги!».

Неизвестные потребовали от пенсионерки 300 тысяч рублей, якобы за то, чтобы «замять дело». Она нашла лишь 230 тысяч рублей, которые отдала мужчине, через час позвонившему в ее дверь. Только когда настоящий сын пришел домой, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов.