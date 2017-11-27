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06:21 (мск), источник: ДЕЙТА

«Нечистая сила» спалила церковь в Приморье

В Приморье из-за возгорания в подсобном помещении огнем повреждена кровля домового храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы поселка Артемовский, сообщает Deita. ru со ссылкой на епархию Владивостока.

Прибывшие пожарные команды возгорание ликвидировали, провели специальные противопожарные мероприятия. Предполагается, что причиной возгорания мог стать либо человеческий фактор, либо замыкание электропроводки. По словам очевидца, огонь начал распространяться из подсобного деревянного помещения, в котором не было ни печек, ни электропроводки, ни горючих материалов. В настоящее время проводится расследование.

В результате происшествия храмовому зданию нанесен серьезный материальный ущерб — огонь уничтожил кровлю, а само помещение было залито водой, использованной при тушении пожара. На данный момент здание обесточено и не может использоваться для богослужебных целей. Изучается возможность восстановления домового храма.

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин благословил сбор средств, чтобы помочь приходу в этой сложной ситуации.

Михаил Грач.

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