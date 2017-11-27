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07:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске эвакуировали пассажиров двух поездов

Сообщение о минировании поступило в службу спасения в пять утра 27 ноября, рассказали «Вестям» источники в транспортной полиции.

В Новосибирске эвакуировали пассажиров двух поездов, об этом «Вестям» сообщили источники в транспортной полиции.

В пять утра в службу спасения поступил звонок. Женщина пояснила, что в одном из поездов находится взрывное устройство. Сообщение незамедлительно передали в правоохранительные органы.

В указанное время со станции «Новосибирск-Главный» должны были отправиться два состава -Нерюнгри — Москва и Новокузнецк — Москва. Более 750 человек эвакуировали. Пассажиров провели в здание вокзала. .

К 9 утра правоохранители закончили осмотр. Взрывного устройства обнаружено не было.

Поезда отправились по маршруту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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