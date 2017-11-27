В Новосибирске эвакуировали пассажиров двух поездов, об этом «Вестям» сообщили источники в транспортной полиции.

В пять утра в службу спасения поступил звонок. Женщина пояснила, что в одном из поездов находится взрывное устройство. Сообщение незамедлительно передали в правоохранительные органы.

В указанное время со станции «Новосибирск-Главный» должны были отправиться два состава -Нерюнгри — Москва и Новокузнецк — Москва. Более 750 человек эвакуировали. Пассажиров провели в здание вокзала. .

К 9 утра правоохранители закончили осмотр. Взрывного устройства обнаружено не было.

Поезда отправились по маршруту.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).