В Новосибирске эвакуировали пассажиров двух поездов
Сообщение о минировании поступило в службу спасения в пять утра 27 ноября, рассказали «Вестям» источники в транспортной полиции.
Сообщение о минировании поступило в службу спасения в пять утра 27 ноября, рассказали «Вестям» источники в транспортной полиции.
В Новосибирске эвакуировали пассажиров двух поездов, об этом «Вестям» сообщили источники в транспортной полиции.
В пять утра в службу спасения поступил звонок. Женщина пояснила, что в одном из поездов находится взрывное устройство. Сообщение незамедлительно передали в правоохранительные органы.
В указанное время со станции «Новосибирск-Главный» должны были отправиться два состава -Нерюнгри — Москва и Новокузнецк — Москва. Более 750 человек эвакуировали. Пассажиров провели в здание вокзала. .
К 9 утра правоохранители закончили осмотр. Взрывного устройства обнаружено не было.
Поезда отправились по маршруту.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма).
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.