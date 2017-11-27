В Октябрьском районе Новосибирска сгорела СТО
Пожар произошел утром 27 ноября на улице Тургенева, об этом «Вестям» сообщил начальник
Пожар произошел утром 27 ноября на улице Тургенева, об этом «Вестям» сообщил начальник
В Октябрьском районе Новосибирска сгорела СТО, рассказали в
Станция техобслуживания загорелась утром 27 ноября на улице Тургенева. СТО оказалось пристроено к двухэтажному частому дому.
Сообщение о пожаре поступило в 6:43. Через час удалось ликвидировать открытое горение.
«На втором этаже горело помещение, где находились колеса. Был эвакуирован один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснил Павел Винаков.
На место происшествия прибыли дополнительные пожарные расчеты
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.