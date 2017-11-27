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07:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Октябрьском районе Новосибирска сгорела СТО

Пожар произошел утром 27 ноября на улице Тургенева, об этом «Вестям» сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Источник: Вести - Новосибирск

В Октябрьском районе Новосибирска сгорела СТО, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Станция техобслуживания загорелась утром 27 ноября на улице Тургенева. СТО оказалось пристроено к двухэтажному частому дому.

Сообщение о пожаре поступило в 6:43. Через час удалось ликвидировать открытое горение.

«На втором этаже горело помещение, где находились колеса. Был эвакуирован один человек, его состояние оценивается как удовлетворительное», — пояснил Павел Винаков.

На место происшествия прибыли дополнительные пожарные расчеты из-за угрозы распространения огня на соседние дома.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

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